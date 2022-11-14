Президент Украины прибыл в Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.
Отмечается, что по прибытии в город глава республики выступил перед украинскими силовиками.
Ранее стало известно, что после входа Вооруженных сил Украины в Херсон агентство Associated Press опубликовало фотографию привязанных к фонарным столбам жителей города.
До этого сообщалось, что украинские власти решили воспрепятствовать работе журналистов в Херсоне. В частности, они отняли разрешение на работу у сотрудников телеканалов CNN и SkyNews.