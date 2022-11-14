Президент Украины прибыл в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

Отмечается, что по прибытии в город глава республики выступил перед украинскими силовиками.

Ранее стало известно, что после входа Вооруженных сил Украины в Херсон агентство Associated Press опубликовало фотографию привязанных к фонарным столбам жителей города.

До этого сообщалось, что украинские власти решили воспрепятствовать работе журналистов в Херсоне. В частности, они отняли разрешение на работу у сотрудников телеканалов CNN и SkyNews.