Жителей Херсона привязали к столбам после прихода ВСУ в город

Зарубежные СМИ опубликовали фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ

В сети появилась фотография привязанных к фонарным столбам жителей Херсона, расправу учинили после входа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оккупированный российский город.

Об акте самосуда над, как утверждается, помогавшим России гражданами сообщает британская Daily Mail.

По словам издания, некоторые жители города встретили приход ВСУ «ликованием». Однако «есть опасения, что некоторые пророссийские силы все еще могут оставаться в городе и его окрестностях».

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовала эвакуация мирных жителей из города.

Вскоре после завершения маневра армии России официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

Затем занявшая Херсон Киевская власть захотела воспрепятствовать работе журналистов в городе. Среди тех, кому запретили создавать материалы из оккупированного российского города, оказались сотрудники CNN и SkyNews.