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12:21, 11 ноября 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос о статусе Херсонской области

Пресс-секретарь Песков заявил, что Херсонская область остается частью России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

После отвода российских войск на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России. Так на вопрос о статусе региона ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

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Анастасия Шейкина
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