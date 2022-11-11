В Кремле ответили на вопрос о статусе Херсонской области

Пресс-секретарь Песков заявил, что Херсонская область остается частью России

После отвода российских войск на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России. Так на вопрос о статусе региона ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.