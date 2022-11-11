В сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне

Репортер ВГТРК Руденко опубликовал видео якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне

В сети появились кадры, как утверждается, подрыва Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Об уничтожении сооружения в Telegram также написал военный корреспондент Юрий Котенок. Он указал, что эти данные пока не подтверждены. «Если так, то он разрушен в самом "расцвете сил", не дожив до своего 40-летия три года (построен в 1985 году)», — отметил журналист.

Минобороны эту информацию пока не прокомментировало.

По данным Telegram-канала RT, существует две версии произошедшего. По одной из них, взрыв мог служить сигналом к отводу российских войск на левый берег Днепра. По другой — на кадрах показан подрыв железнодорожной переправы недалеко от моста.

Ранее Котенок сообщил о порыве трех мостов — Тягинского, Дарьевского и Нововасильевского — в Херсонской области перед наступлением Вооруженных сил Украины.

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу приняли решение о переброске сил на левый берег Днепра.

