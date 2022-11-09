Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 9 ноября 2022Россия

В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ

Военкор Котенок сообщил о подрыве трех мостов в Херсонской области перед наступлением ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Херсонской области перед наступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подорваны три моста. Фотографиями обрушенных сооружений в своем Telegram-канале поделился военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.

В среду, 9 ноября, глава администрации Снигиревки Херсонской области Юрий Барбашов сообщил, что в городской черте произошел бой. Он отметил, что местные жители видели танки в центре города. «Судя по информации, там очень плотное боестолкновение», — сказал он.

Ранее журналист Евгений Поддубный рассказал, что при попытках наступления на северо-востоке Херсонской области украинские войска используют различные образцы зарубежной военной техники.

Военкор уточнил, что ВСУ бросают в бой на данном участке фронта турецкие бронемашины Kirpi, бронетранспортеры британского производства AT105 Saxon, нидерландские боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 и польские 155-миллиметровые самоходные установки AHS Krab.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном посещении Путиным Донбасса
Сборы налогов в России резко упали
Мясников назвал годовую «норму» случаев ОРВИ у детей
На Украине снесли памятник советским солдатам
Совбезы России и Ирана обсудили готовность к дальнейшему диалогу по безопасности
Стало известно о подземной базе для баллистических ракет в Северной Корее
В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову
Экс-чемпион мира по боксу отреагировал на исключение россиян из рейтингов WBC
Стал известен формат проведения занятий по военной подготовке в школах России
В США заявили о новом мировом конфликте между Вашингтоном и Пекином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.