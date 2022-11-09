В херсонской Снигиревке произошел бой

Мэр Снигиревки Барбашов заявил о бое в городской черте и танках в центре

В городской черте Снигиревки Херсонской области произошел бой. Об этом РИА Новости сообщил глава городской администрации Юрий Барбашов.

По его словам, жители видели танки в центре города. «Судя по информации, там очень плотное боестолкновение», — сказал он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что при попытках наступления на северо-востоке Херсонской области Вооруженные силы Украины используют различные образцы зарубежной военной техники. Журналист уточнил, что украинская армия бросает в бой на данном участке фронта турецкие бронемашины Kirpi, бронетранспортеры британского производства AT105 Saxon, нидерландские боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 и польские 155-миллиметровые самоходные установки AHS Krab.