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01:02, 9 ноября 2022Россия

В херсонской Снигиревке произошел бой

Мэр Снигиревки Барбашов заявил о бое в городской черте и танках в центре

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городской черте Снигиревки Херсонской области произошел бой. Об этом РИА Новости сообщил глава городской администрации Юрий Барбашов.

По его словам, жители видели танки в центре города. «Судя по информации, там очень плотное боестолкновение», — сказал он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что при попытках наступления на северо-востоке Херсонской области Вооруженные силы Украины используют различные образцы зарубежной военной техники. Журналист уточнил, что украинская армия бросает в бой на данном участке фронта турецкие бронемашины Kirpi, бронетранспортеры британского производства AT105 Saxon, нидерландские боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 и польские 155-миллиметровые самоходные установки AHS Krab.

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Марина Совина
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