Военкор рассказал об используемой ВСУ в боях под Херсоном зарубежной технике

Военкор Поддубный: на северо-востоке Херсонской области ВСУ используют британские Saxon

При попытках наступления на северо-востоке Херсонской области Вооруженные силы Украины используют различные образцы зарубежной военной техники. Об этом в Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист уточнил, что украинская армия бросает в бой на данном участке фронта турецкие бронемашины Kirpi, бронетранспортеры британского производства AT105 Saxon, нидерландские боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 и польские 155-миллиметровые самоходные установки AHS Krab. Кроме того, противник применяет австралийские бронеавтомобили Bushmaster и как минимум одну американскую бронемашину International MaxxPro.

«Также использовалась немецкая [самоходная артиллерийская установка] САУ PzH-2000, зенитные установки натовского образца, оснащенные американскими пулеметами пикапы британского и японского производства, танки Т-72 польской постройки с натовской "бортовой начинкой"», — пишет Поддубный.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передавать республике боевые машины пехоты БМП-1.

В августе стало известно, что турецкое правительство поставило украинским военным 50 бывших в употреблении противоминных машин Kirpi. По словам информированного источника, поставка стала результатом правительственного соглашения, а не сделки между Украиной и турецкой компанией BMC.