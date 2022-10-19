Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:21, 19 октября 2022Бывший СССР

Греция начала передавать Украине военную технику

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Греция начала передавать Киеву БМП-1

Фото: KGG1951 / Wikimedia Commons

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передавать республике боевые машины пехоты БМП-1. Об этом сообщается на странице украинского МИД в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кулеба рассказал о начале отгрузки военной техники из Греции, отметив, что в скором времени БМП-1 прибудут в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

О решении Афин передать Киеву БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, стало известно в мае. В обмен на это Германия должна будет поставить Греции равное количество БМП Marder.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в четырех регионах
Раскрыта личность уличенного в крупной взятке экс-замглавы Минэнерго России
Ереван обвинил Баку в препятствовании поиску погибших военных
В Индонезии из-за пожара рухнул купол мечети
На Украине раскрыли схему выезда призывников за границу
В Брюсселе посетовали на ограниченные возможности по вводу санкций против России
Безос призвал «задраивать люки»
В Совфеде пообещали не ограничивать права жителей ЦФО после указа Путина
Глава российского региона сообщил о передаче власти военным
Пострадавшая от глобального потепления страна подсчитала ущерб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.