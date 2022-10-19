Греция начала передавать Украине военную технику

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Греция начала передавать Киеву БМП-1

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передавать республике боевые машины пехоты БМП-1. Об этом сообщается на странице украинского МИД в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кулеба рассказал о начале отгрузки военной техники из Греции, отметив, что в скором времени БМП-1 прибудут в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

О решении Афин передать Киеву БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, стало известно в мае. В обмен на это Германия должна будет поставить Греции равное количество БМП Marder.