Греция передаст Украине оружие из ГДР

Минобороны Греции заявило об отправке на Украину БМП из ГДР в обмен на бронемашины из ФРГ

Греция передаст Украине боевые машины пехоты БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, в обмен на бронированные машины Marder из ФРГ. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Греции.

Как сообщили в военном ведомстве, решение было принято по результатам предыдущих переговоров и встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Была достигнута договоренность о предоставлении боевых бронированных машин типа БМП-1 для отправки на Украину и их одновременной замены на равное количество боевых бронированных машин немецкого производства "Marder"», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что детали договоренностей будут урегулированы в ближайшее время между военными ведомствами двух стран, «чтобы соглашение было реализовано как можно скорее».

Уточняется, что примерно 500 БМП-1 были получены Грецией в 1994 году Греция получила по льготной цене. ФРГ эти машины достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП были модернизированы и доведены до стандартов НАТО.

Крупнейшая оппозиционная партия Греции СИРИЗА (Syriza) выступила против поставки тяжелого оружия на Украину.