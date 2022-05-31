В Греции выступили против поставок тяжелого оружия на Украину

Оппозиционная партия Греции СИРИЗА выступила против поставок бронетехники на Украину

Крупнейшая оппозиционная партия Греции СИРИЗА (Syriza) выступила против поставки тяжелого оружия на Украину. Так представители объединения отреагировали на соответствующее заявление канцлера Германии Олафа Шольца, цитату приводит РИА Новости.

«Мы считаем немыслимым, чтобы греческий народ узнал эту новость от канцлера Германии в то время, когда премьер-министр Греции [Кириакос Мицотакис] даже не говорил об этом на своей пресс-конференции», — подчеркнули в партии.

Речь идет о заявлении Шольца, согласно которому Берлин передаст в Грецию современные боевые машины пехоты (БМП), чтобы Афины могли поставить на Украину технику советского образца. Шольц заявил, что заключил соответствующее соглашение с премьер-министром Греции. Шольц не уточнил, какие именно БМП Германия передаст Греции, а также какую бронетехнику Афины поставят Киеву.