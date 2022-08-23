Defense News: Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi

Турецкое правительство поставило украинским военным 50 бывших в употреблении противоминных машин «Кирпи» (Kirpi). Об этом сообщает Defense News со ссылкой на правительственные источники.

По словам представителя правительства, поставка машин «Кирпи» стала результатом правительственного соглашения, а не сделки между Украиной и турецкой компанией BMC. «По соглашению Министерство национальной обороны Турции поставило Украине первую партию из 50 «Кирписов», — сообщил Defense News источник в правительстве на условиях анонимности.

Официальный представитель BMC подтвердил Defense News поставку и структуру контракта. «Эта сделка никоим образом не касается нашей компании», — сказал представитель BMC, также попросив об анонимности.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уличил ряд государств НАТО в нежелании заканчивать конфликт на Украине. По его словам, некоторые государства, в частности, в Европе также хотели саботировать соглашение по экспорту украинского зерна.