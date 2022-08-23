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Турция уличила ряд стран НАТО в нежелании завершать конфликт на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу: несколько стран НАТО не хотят завершать конфликт на Украине

Фото: Annette Riedl / globallookpress.com

Несколько стран-членов НАТО не хотят завершения конфликта на Украине. В нежелании заканчивать конфликт уличил ряд государств глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Haber Global.

«На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны-члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и другие страны-члены НАТО», — заявил дипломат. По его словам, некоторые государства, в частности, в Европе также хотели саботировать соглашение по экспорту украинского зерна.

«Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия», — подчеркнул Чавушоглу. При этом он не назвал конкретные государства, которые не хотят завершения украинского конфликта.

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Виктория Кондратьева
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