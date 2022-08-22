Президент Турции Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организацию встречи главы России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на турецкой территории. Его слова передает ТАСС.

По мнению главы турецкого государства, двусторонние переговоры президентов могут помочь решить конфликт вокруг Украины. «Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис [на Украине]», — рассказал он. Эрдоган высказался по итогам заседания правительства Турции.

Ранее Эрдоган рассказал, что на данный момент Зеленский сильно обеспокоен из-за того, что многие люди его обманывают. «Есть много тех, кто обманывает. Все говорят: "Мы даем, мы даем", — а на деле ничего не дают», — уточнил он.

До этого стало известно, что Эрдоган на трехсторонних переговорах во Львове предложил Зеленскому организовать личную встречу с Путиным на территории республики.