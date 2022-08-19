Эрдоган пригласил Зеленского на встречу с Путиным

Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехсторонних переговоров во Львове предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на территории республики. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Точно так же, как я сказал господину [Владимиру] Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», — заявил Эрдоган. По словам президента Турции, он пригласил украинского лидера государства для того, чтобы способствовать мирному разрешению кризиса.

18 августа во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского. Он продлился порядка 40 минут.