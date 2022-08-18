Во Львове завершилась встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем

Во Львове завершилась встреча Зеленского с Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем

Во Львове завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает Haberturk.

Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что основной темой встречи Гутерриша с лидерами Украины и Турции станет реализация соглашений по экспорту продовольствия. Также в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на Запорожской АЭС и обстрел СИЗО в Еленовке.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали Гутерриш, Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.