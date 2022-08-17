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Генсек ООН прибыл во Львов

Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Гутерриш примет участие в трехсторонних переговорах и проведет двустороннюю встречу с Зеленским 18 августа. 19 августа генсек прибудет в Одессу, где посетит один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю. Также Гутерриш побывает в Стамбуле, где посетит Совместный координационный центр, образованный в рамках продуктовой сделки.

Ранее стало известно, что главной темой визита генсека ООН станет реализация соглашений по экспорту продовольствия. Также в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на Запорожской АЭС и обстрел СИЗО в Еленовке.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали Антониу Гутерриш, Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Анжелика Бережная
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