Стала известна дата встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН Гутерриш встретится с Зеленским и Эрдоганом 18 августа во Львове

Генсек ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дата стала известна из заявления представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трехсторонней встрече, в которой также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — рассказал он.

По словам Дюжаррика, 19 августа Гутерриш прибудет с визитом в Одессу, где посетит один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю. «Перед возвращением в Нью-Йорк генеральный секретарь побывает в Стамбуле, где посетит Совместный координационный центр», — отметил представитель генсека.

Главной темой визита Гутерриша станет реализация соглашений по экспорту продовольствия. Также в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на Запорожской АЭС и обстрел СИЗО в Еленовке.

Ранее совместный координационный центр (СКЦ) в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в воскресенье, 7 августа, четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали Гутерриш, Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.