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Судам с продовольствием разрешили выход из украинских портов

СЦК разрешил выход 7 августа четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы

Фото: Бурджу Окутан / РИА Новости

Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в воскресенье, 7 августа, четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы. Об этом сообщила пресс-служба ООН, передает РИА Новости.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении. Также указывается, что судна выйдут из Черноморска и Одессы, будут перевозить 161 084 тонны продовольствия.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Марина Совина
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