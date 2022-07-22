В ООН раскрыли сроки действия соглашения по вывозу зерна с Украины

В ООН заявили, что действие соглашения о вывозе зерна с Украины составляет 120 дней

Действие соглашения о вывозе зерна из портов Украины составляет 120 дней с возможностью продления. Высокопоставленный представитель ООН раскрыл журналистам сроки на брифинге, передает РИА Новости.

«Срок действия "Черноморской инициативы" составляет 120 дней с возможностью продления», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что в соглашение России, Украины, Турции и ООН по экспорту украинского зерна не включен пункт о разминировании Черного моря. «Мы решили, что более эффективным будет использование безопасных коридоров, которые определит украинская сторона. Эти суда будут проводить украинские лоцманы», — заявили в ООН.

Представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.