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Стороны договора по вывозу зерна с Украины отказались заниматься разминированием

Соглашение России, Украины, Турции и ООН не включает разминирования для вывоза зерна

Фото: Umit Bektas / Reuters

В соглашение России, Украины, Турции и ООН по экспорту украинского зерна не включен пункт о разминировании Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ООН.

«Мы решили, что более эффективным будет использование безопасных коридоров, которые определит украинская сторона. Эти суда будут проводить украинские лоцманы», — пояснил он.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Елизавета Наумова
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