Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Синоптик Леус: Ночь на 17 июля в Москве может стать самой холодной с начала лета

Ночь на пятницу, 17 июля, может стать самой холодной в Москве с начала лета. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

К утру столбики термометров покажут плюс 8-10 градусов Цельсия, рассказал синоптик. «С приходом сумерек ветер в столице постепенно стихнет и при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дождей не ожидается, а температура заметно понизится — ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета», — пояснил Леус.

Летом 2026 года температура воздуха опускалась ниже отметки в плюс 10 градусов всего два раза. В Подмосковье показатель может снизиться до плюс 5 градусов Цельсия, добавил специалист.

«Днем в пятницу, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура не поднимется выше плюс 20 — плюс 22 градусов», — заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал жителям Москвы и области 30-градусную жару. Такая погода должна наступить в воскресенье, 19 июля.