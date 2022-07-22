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Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна

Россия, Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашение о вывозе украинского зерна

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел украинский министр. Также глава Минобороны РФ рассказал, что кроме документа о вывозе зерна был также подписан меморандум, подключающий ООН к снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Сроки действия соглашений

После заключения договора Гутерриш заявил, что действие соглашения о вывозе зерна из портов Украины составляет 120 дней с возможностью продления.

Кроме того, Сергей Лавров сообщил, что «Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» будет действовать три года.

Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

Суть договора

Источник в ООН рассказал, что суда, идущие на Украину и обратно, будут досматривать инспекторы на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала. По его информации, инспекционные группы будут размещаться в Турции и включат в себя представителей России, Украины, Турции и ООН.

Он добавил, что «суда будут проходить в порты Украины и заходить в них в соответствии с графиком, утвержденным совместным координационным центром, после проверки судов инспекционной группой».

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Также представитель ООН сообщил, что Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно в рамках заключенных в Стамбуле соглашений. По его словам, Москва и Киев условились, что не будут нападать на суда и гарантируют им безопасный проход.

Реакция Запада

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал правильным шагом подписание соглашения о вывозе зерна c Украины.

Сегодняшнее Стамбульское соглашение — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению

Жозеп Боррельверховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, глава МИД Лиз Трасс заверила, что Лондон вместе с союзниками будут пристально следить за действиями Москвы в рамках подписанного соглашения о вывозе украинского зерна. По ее словам, Лондон и союзники «упорно настаивали» на подписании соглашения.

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Николай Чигасов
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