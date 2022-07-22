Трасс прокомментировала подписание соглашения о вывозе зерна c Украины

Трасс заявила, что Британия будет следить за исполнением РФ соглашения о вывозе зерна

Британия вместе с союзниками будет пристально следить за действиями России в рамках подписанного соглашения о вывозе украинского зерна. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра Великобритании, глава МИД Лиз Трасс, передает ТАСС.

«Жизненно важно, чтобы украинское зерно оказалось на международных продовольственных рынках, и мы воздаем должное Турции и генеральному секретарю ООН за их усилия по достижению этой сделки», — сказала министр.

По ее словам, Лондон и союзники «упорно настаивали» на подписании соглашения. «Сейчас это соглашение должно быть воплощено в жизнь, и мы будем наблюдать, чтобы гарантировать, что действия России будут соответствовать ее словам», — подчеркнула Трасс.

Глава британского МИД указала, что для долгосрочного «возврата к глобальной безопасности и экономической стабильности» требуется завершение военной операции России на Украине и вывод с ее территории российских войск.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.