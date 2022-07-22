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Боррель прокомментировал подписание соглашения о вывозе зерна c Украины

Боррель назвал правильным шагом подписание соглашения о вывозе зерна c Украины

Фото: Zheng Huansong / globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал правильным шагом подписание соглашения о вывозе зерна c Украины. Об этом глава евродипломатии написал в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодняшнее Стамбульское соглашение — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению», — сказано в публикации.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Виктория Кондратьева
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