Россия и Украина договорились не наносить удары по вывозящим зерно судам

В ООН сообщили о соглашении России и Украины не наносить удары по вывозящим зерно судам

Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно в рамках заключенных в Стамбуле соглашений. Об этом рассказал представитель ООН, передает РИА Новости.

По его словам, Москва и Киев условились, что не будут нападать на суда и гарантируют им безопасный проход. «За этим будет следить Совместный координационный центр в Стамбуле», — рассказал чиновник на брифинге в турецкой столице.

Соглашения о вывозе украинского зерна были подписаны ранее в пятницу, 22 июля. Свои подписи под документами оставили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр обороны Турции Хулуси Акар, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На церемонии также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.