Лавров назвал срок действия меморандума о российских поставках на мировые рынки

Лавров заявил, что меморандум о поставках из России на мировые рынки продействует три года

«Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» будет действовать три года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говорится на сайте МИД.

«Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны», — заявил российский министр.

22 июля во время церемонии в Стамбуле представители России, Украины Турции и ООН заключили соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.