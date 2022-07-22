Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу заявил о двух подписанных в Стамбуле документах

Шойгу: в Стамбуле подписаны документы для решения проблем поставок продовольствия

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, первый документ предполагает подключение ООН по снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Согласно второму документу, определяется алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, которые подконтрольны Украине, добавил Шойгу.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позднее на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кроме того, на подписании соглашении также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В ООН раскрыли детали процедуры вывоза зерна с Украины
«Одноклассники» расширили возможности оплаты
В Госдуме раскритиковали идею урезать зарплаты депутатам
Названы способы справиться со стрессом на новом месте работы
Россиянка вернулась из ОАЭ и лишилась 1,8 миллиона рублей на досмотре в Москве
Лавров прокомментировал подписание соглашения о вывозе зерна с Украины
Шойгу заявил об ответственности Киева за безопасность в водах Украины
Крупнейшей экономике Европы предсказали проблемы
Невеста похудела ради свадебного платья и не узнала себя на фото после праздника
В Екатеринбурге полиция отменила концерт группы AnacondaZ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.