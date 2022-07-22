Шойгу заявил о двух подписанных в Стамбуле документах

Шойгу: в Стамбуле подписаны документы для решения проблем поставок продовольствия

В Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, первый документ предполагает подключение ООН по снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Согласно второму документу, определяется алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, которые подконтрольны Украине, добавил Шойгу.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позднее на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кроме того, на подписании соглашении также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.