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Эрдоган рассказал о тревогах Зеленского

Президент Турции Эрдоган заявил, что Зеленский обеспокоен из-за «тех, кто его обманывает»

Фото: globallookpress.com

На данный момент президент Украины Владимир Зеленский сильно обеспокоен из-за того, что многие люди его обманывают. О тревогах украинского главы государства рассказал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, передает Ulusal TV.

По информации телеканала, Эрдоган пообщался с фермерами на сборе урожая в турецкой Манисе. Он ответил на вопрос о том, в каком положении находится украинский президент. «Обеспокоен, очень обеспокоен. Есть много тех, кто обманывает. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что Эрдоган на трехсторонних переговорах во Львове предложил Зеленскому организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории республики. По его мнению, переговоры глав государств могли бы способствовать мирному решению конфликта на Украине.

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Виктория Кондратьева
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