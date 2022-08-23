Минобороны отчиталось о наступлении на Херсонско-Николаевском направлении

Минобороны заявило о выходе союзных войск к административной границе Николаевской области

Союзные войска в результате наступательных действий вышли к административной границе Николаевской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отчитываясь о наступлении на Херсонско-Николаевском направлении, оборонное ведомство также заявило об уничтожении подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, союзные войска взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области.

Минобороны также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Комсомольское. На территории Николаевской области российские войска контролируют площадь 12 квадратных километров, добавили там.

Ранее оборонное ведомство заявляло о контроле над селом Уды, которое находится в Харьковской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.