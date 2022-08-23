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Минобороны отчиталось о наступлении на Херсонско-Николаевском направлении

Минобороны заявило о выходе союзных войск к административной границе Николаевской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Союзные войска в результате наступательных действий вышли к административной границе Николаевской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отчитываясь о наступлении на Херсонско-Николаевском направлении, оборонное ведомство также заявило об уничтожении подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, союзные войска взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области.

Минобороны также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Комсомольское. На территории Николаевской области российские войска контролируют площадь 12 квадратных километров, добавили там.

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Анастасия Шейкина
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