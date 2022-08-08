Кремль высказался о сроках спецоперации на Украине

Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения ее целей

Специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до выполнения ее целей. О ее сроках высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на своих условиях, а не на тех, которые пытаются навязать экс-«партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения страны.