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Кремль высказался о сроках спецоперации на Украине

Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения ее целей
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до выполнения ее целей. О ее сроках высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на своих условиях, а не на тех, которые пытаются навязать экс-«партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения страны.

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Сергей Истомин
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