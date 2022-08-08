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Медведев высказался об условиях России в ходе спецоперации

Медведев заявил, что Россия в ходе спецоперации добивается мира на своих условиях

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на своих условиях, а не на тех, которые пытаются навязать экс-«партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения страны. Об этом высказался заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

По словам политика, проведение специальной военной операции стало жестким, но продуманным ответом на русофобскую политику западных стран. «У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что будущее Украины сильно отличается от того, каким его видят в Киеве. В качестве иллюстрации своего тезиса политик прикрепил к записи две картинки, на которых изображены карты Украины — по версии Киева и по версии Запада.

Также Медведев заявлял, что Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. Он отметил, что, по его мнению, после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под влияние западных стран.

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Сергей Истомин
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