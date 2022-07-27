Медведев в двух картинках порассуждал о будущем Украины

Заместитель председателя Совбеза Медведев опубликовал картинку с будущим Украины

Будущее Украины сильно отличается от того, каким его видят в Киеве. Об этом порассуждал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В качестве иллюстрации своего тезиса Медведев прикрепил к записи две картинки, на которых изображены карты Украины — по версии Киева и по версии Запада.

На первом изображении Украина включает территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. На втором изображении от Украины осталась лишь Киевская область, прочие вошли в состав России, Венгрии, Румынии и Польши.

Медведев добавил, что первое изображение появлялось в «пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины».

Ранее Медведев заявлял, что Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. Политик добавил, что, по его мнению, после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под влияние западных стран.