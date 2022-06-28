Кремль отреагировал на слова Зеленского про сроки СВО

Песков заявил, что СВО прекратится, если Киев прикажет войскам сложить оружие

Киев может прекратить проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине приказом сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему хотелось бы закончить конфликт в своей стране до наступления зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия России», — сказал Песков.