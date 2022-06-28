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Кремль отреагировал на слова Зеленского про сроки СВО

Песков заявил, что СВО прекратится, если Киев прикажет войскам сложить оружие

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Киев может прекратить проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине приказом сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему хотелось бы закончить конфликт в своей стране до наступления зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия России», — сказал Песков.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Никита Абрамов
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