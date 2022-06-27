Президент Зеленский заявил о желании закончить конфликт на Украине до зимы

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. Об этом со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС) пишет Reuters.

При этом он заявил, что, несмотря на заявление о желании урегулировать противостояние до конца года, дипломатические методы пока применять рано.

Конфликт можно завершить уже завтра

В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Климов заявил, что при желании Зеленский может завершить конфликт на Украине «хоть завтра».

Нужно просто принять российские четко сформулированные условия и не продолжать агонию, которая тяжело и дорого обходится народу Украины Андрей Климов депутат Госдумы

По его словам, все зависит от самих украинских властей. «И если Зеленский действительно президент, в чем я сомневаюсь, — он скорее исполняющий роль президента, — то он пойдет на условия», — сказал собеседник «Ленты.ру».

В то же время парламентарий заявил, что Зеленскому «не дадут все закончить», вероятно, имея в виду западных партнеров. При этом депутат отметил, что у Киева нет другого выхода, кроме как принять условия Москвы.

Спецоперация на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции (СВО), целями которой является демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперации предшествовало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — это стало ответом на участившиеся случаи обстрела республик Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Москва, Донецк и Луганск заключили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Западные страны в ответ на СВО ввели против России очередные санкции. Последним стал шестой пакет, одобренный 3 июня. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода.