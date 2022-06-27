Зеленский высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Reuters: Президент Украины Зеленский заявил о желании закончить конфликт в стране до зимы

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках окончания конфликта в республике. По его словам, военные действия необходимо закончить до начала зимы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС).

Отмечается, что такое заявление Зеленский сделал, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7).

Ранее стало известно, что в своем выступлении украинский лидер также заявил о желании республики получить системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, Зеленский также обратился к представителям стран G7 с просьбой ужесточить санкции против России, предоставить Украине гарантии безопасности, оказать украинскому руководству содействие в восстановлении страны и помочь в экспорте зерна.