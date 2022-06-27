Зеленский попросил страны G7 предоставить Украине системы ПВО

Президент Украины Зеленский попросил страны G7 предоставить республике системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите стран «Группы семи» (G7) попросил предоставить республике системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил европейский чиновник, пишет ТАСС.

Отмечается, что Зеленский также попросил страны G7 ужесточить санкции против России, предоставить Украине гарантии безопасности, оказать украинскому руководству содействие в восстановлении страны и помочь в экспорте зерна. При этом глава государства добавил, что хотел бы, чтобы российская спецоперация в республике завершилась до наступления зимы.

Ранее сообщалось, что в своем заявлении страны G7 обязались бессрочно оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку. До этого глава офиса президента республики Андрей Ермак попросил лидеров государств «Группы семи» выделить Киеву тяжелое вооружение и ввести ограничения для всей банковской системы России.