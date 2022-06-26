Украина попросила лидеров G7 выделить Киеву тяжелое вооружение

Глава ОП Украины Андрей Ермак попросил лидеров G7 выделить Киеву тяжелое вооружение

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил лидеров стран Группы семи (G7) выделить Киеву тяжелое вооружение. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россию можно победить только «с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины». Он отметил, что Западу нужно ввести ограничения для всей банковской системы России, а также удвоить действие существующих санкций. Также он потребовал признать Россию спонсором терроризма.

«Если этого не делать, Россия поймет это как слабость, и она не остановится. Сегодня нужна сила, чтобы победить Кремль», — подчеркнул украинский политик.

Ранее Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план Европейской комиссии по вступлению в Европейский союз. «Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата», — отметил чиновник.

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