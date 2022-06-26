Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина попросила лидеров G7 выделить Киеву тяжелое вооружение

Глава ОП Украины Андрей Ермак попросил лидеров G7 выделить Киеву тяжелое вооружение

Фото: Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил лидеров стран Группы семи (G7) выделить Киеву тяжелое вооружение. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россию можно победить только «с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины». Он отметил, что Западу нужно ввести ограничения для всей банковской системы России, а также удвоить действие существующих санкций. Также он потребовал признать Россию спонсором терроризма.

«Если этого не делать, Россия поймет это как слабость, и она не остановится. Сегодня нужна сила, чтобы победить Кремль», — подчеркнул украинский политик.

Ранее Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план Европейской комиссии по вступлению в Европейский союз. «Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата», — отметил чиновник.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
С комбината «Азот» в Северодонецке эвакуированы 250 человек вместе с детьми
Украина попросила лидеров G7 выделить Киеву тяжелое вооружение
Москвичам спрогнозировали небольшое похолодание на неделе
Тренеры «Легии» осудили отстранение игрока от сборной из-за выступлений в России
Врач перечислила симптомы сердечной недостаточности
В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в 860 миллионов евро
Неизвестные взорвали машину чиновницы в Каховке
Шольц заявил о совместной с США работе по оказанию помощи Украине
Против врачей возбудили дело из-за смерти Юрия Шатунова
Выпускник сделал предложение возлюбленной на Красной площади и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.