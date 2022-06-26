Украина попросила лидеров G7 выделить Киеву тяжелое вооружение
Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил лидеров стран Группы семи (G7) выделить Киеву тяжелое вооружение. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает РИА Новости.
По его словам, Россию можно победить только «с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины». Он отметил, что Западу нужно ввести ограничения для всей банковской системы России, а также удвоить действие существующих санкций. Также он потребовал признать Россию спонсором терроризма.
«Если этого не делать, Россия поймет это как слабость, и она не остановится. Сегодня нужна сила, чтобы победить Кремль», — подчеркнул украинский политик.
Ранее Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план Европейской комиссии по вступлению в Европейский союз. «Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата», — отметил чиновник.