На Украине заявили о готовности выполнять план по вступлению в ЕС

Глава ОП Украины Ермак заявил, что Киев готов выполнять план по вступлению в ЕС

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план Европейской комиссии (ЕК) по вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата. Но наша четкая цель — полноценное членство в ЕС. И мы будем готовы начать выполнение плана от Еврокомиссии для начала переговоров об этом», — написал Ермак.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции республики Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнит рекомендации ЕК для получения статуса кандидата в члены Евросоюза до конца года. Большинство из них, добавила она, получится выполнить «даже быстрее».

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Для сохранения статуса Киеву необходимо провести ряд реформ, в их числе — продолжение судебной реформы, реализация реформы Конституционного суда, законы, препятствующие коррупции и олигархии, а также отмыванию денег. Также Украина должна изменить законодательство о нацменьшинствах.