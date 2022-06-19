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Еврокомиссия перечислила Украине условия сохранения статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия выдвинула Украине условия для сохранения статуса кандидата в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в Евросоюз (ЕС). В документе, в частности, перечисляются условия, в случае невыполнения которых организация может отозвать у Украины статус кандидата в ЕС.

По словам членов ЕК, Комиссия будет следить за прогрессом Украины в выполнении перечисленных требований и отчитываться о них с тщательной оценкой страны к концу 2022 года. «Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», — подключили в Еврокомиссии.

Варвара Кошечкина
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