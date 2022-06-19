Украине высказали требование для членства в Евросоюзе

Адвокат Кларсфельд: ради вступления в ЕС Украина должна перестать прославлять Бандеру

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд в эфире BFM TV высказал требование к Украине, которое она, по его мнению, должна выполнить, чтобы стать членом Евросоюза (ЕС).

Кларсфельд поддержал принятие Украины в объединение, однако, считает он, она «должна вернуться к своей истории» и перестать прославлять коллаборационистов. Он напомнил, что в Киеве есть улица, названная в честь националиста Степана Бандера, и его восхваляют в школах. «Нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно», — заявил адвокат.

Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.