Украина пообещала ЕС выполнить рекомендации для получения статуса кандидата

Вице-премьер Стефанишина: Украина выполнит рекомендации для статуса кандидата в члены ЕС

Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии (ЕК) для получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). С таким обещанием на брифинге выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции республики Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

Она заявила, что Украина сможет реализовать соответствующие меры до конца года, добавив, что большинство из них получится выполнить «даже быстрее».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о намерении ЕС предоставить республике статус кандидата на вступление в объединение на саммите 23–24 июня.

До этого министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон утверждал, что страны ЕС достигли полного консенсуса по этому вопросу.