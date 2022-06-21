ЕС проинформировал Украину о планах предоставить ей статус кандидата

Глава евродипломатии Боррель сообщил Украине о планах ЕС предоставить ей статус кандидата

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о намерении Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление на саммите 23-24 июня. Об этом пишет ТАСС.

«Проинформировал министра Дмитрия Кулебу о дискуссии с министрами иностранных дел ЕС о российской агрессии. ЕС продолжит оказывать непоколебимую поддержку Украине так долго, как это потребуется. Надеемся на историческое решение по статусу кандидата для Украины позднее на этой неделе», — заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в объединение.

До этого Bloomberg писало, что страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок на этой неделе. При этом предлагаемые формулировки по решению о предоставлении Киеву соответствующего статуса также необходимо будет представить в письменном виде.