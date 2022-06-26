Страны G7 обязались бессрочно помогать Украине

Страны G7 обязались бессрочно оказывать Украине финансовую и военную помощь

Страны Группы семи (G7) обязуются бессрочно помогать Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Отмечается, что страны Группы семи рассматривают использование доходов от пошлин для помощи Украине. «Большая семерка» намерена также опубликовать по меньшей мере четыре совместных заявления в ходе саммита.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил лидеров стран G7 выделить Киеву тяжелое вооружение. По его словам, Россию можно победить только «с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины».