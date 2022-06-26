Страны G7 обязались бессрочно помогать Украине
Страны Группы семи (G7) обязуются бессрочно помогать Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.
Отмечается, что страны Группы семи рассматривают использование доходов от пошлин для помощи Украине. «Большая семерка» намерена также опубликовать по меньшей мере четыре совместных заявления в ходе саммита.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил лидеров стран G7 выделить Киеву тяжелое вооружение. По его словам, Россию можно победить только «с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины».