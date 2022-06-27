В России назвали условие окончания спецоперации на Украине «хоть завтра»

Сенатор Климов заявил, что Украине нужно принять условия России для остановки спецоперации

Сенатор Совфеда России Андрей Климов считает, что президент Украины Владимир Зеленский может закончить конфликт между странами «хоть завтра». Для этого, по словам политика, нужно согласиться с российскими требованиями. В разговоре с «Лентой.ру» он озвучил это условие и добавил, что цели России в спецоперации будут достигнуты вне зависимости от желания украинских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках окончания конфликта в республике. По его словам, боевые действия необходимо закончить до начала зимы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Европейского союза.

«Зеленский может закончить все хоть завтра. Нужно просто принять российские четко сформулированные условия и не продолжать агонию, которая тяжело и дорого обходится народу Украины. Вот и все, — сказал Климов. — Во многом все зависит от того, что сделают сами украинские власти. И если Зеленский действительно президент, в чем я сомневаюсь, — он скорее исполняющий роль президента, то он пойдет на условия».

Вместе с тем политик заметил, что, вероятно, даже если Зеленский выразит такое желание, ему не дадут возможности пойти на мирное урегулирование конфликта. Тем не менее, как подчеркнул Климов, других вариантов, кроме как принять «вполне оправданные требования России» у Украины нет.

«Нет сомнений или даже оснований для сомнений, что все цели будут достигнуты вне зависимости от желаний этого актера. Нет факторов, которые могли бы помешать. При этом у нас же нет никакой сформулированной даты окончания спецоперации по понятным причинам: мы не занимаемся этим ни к какому-то событию, ни к юбилею. Мы делаем это не для даты в календаре, а для достижения сформулированных целей. После их достижения можно будет переходить к другой фазе взаимодействия», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что в своем выступлении украинский лидер также заявил о желании республики получить системы противовоздушной обороны.

