Минобороны России сообщило о полном контроле над селом Уды

Минобороны России заявило о полном контроле над селом Уды в Харьковской области

Вооруженные силы России установили полный контроль над селом Уды в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.

«В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 августа, Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Пески в Донецкой народной республике. Российские войска совместно с народными милициями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР, сообщили в ведомстве.

По словам представителя Минобороны, поселок было освобожден в результате наступательных действий союзных сил.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.