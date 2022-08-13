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Минобороны заявило о полном освобождении поселка Пески в ДНР

Генерал-лейтенант Коншенков заявил о полном освобождении поселка Пески в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска совместно с народными милициями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, поселок было освобожден в результате наступательных действий союзных сил.

О контроле над поселком Пески в пятницу также сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Имели ли российские военные на тот момент полный контроль над поселком, политик не уточнял.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что штурмовать Пески было крайне сложно.

«Противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели», — заявлял он.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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