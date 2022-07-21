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Медведев счел необходимым отодвинуть украинские войска «подальше»

Медведев счел, что войска ВСУ нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «подальше»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинские войска необходимо отодвинуть подальше от Донецка. С таким мнением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с вынужденными переселенцами с Донбасса и Украины в Ростовской области, его цитирует ТАСС.

«Не только от Донецка, теперь уже и пошире. (...) Подальше», — сказал Медведев.

Политик заверил переселенцев, что все задачи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены.

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Анастасия Шейкина
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