Медведев счел необходимым отодвинуть украинские войска «подальше»

Медведев счел, что войска ВСУ нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «подальше»

Украинские войска необходимо отодвинуть подальше от Донецка. С таким мнением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с вынужденными переселенцами с Донбасса и Украины в Ростовской области, его цитирует ТАСС.

«Не только от Донецка, теперь уже и пошире. (...) Подальше», — сказал Медведев.

Политик заверил переселенцев, что все задачи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены.