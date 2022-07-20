Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине за пределы ДНР и ЛНР

Задачи военной операции России на Украине изменились и теперь включают не только территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в интервью РИА Новости и RT заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву, географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво Сергей Лавров Глава МИД РФ

Глава МИД указал, что Россия не может допустить нахождения на той части украинской территории, которую будет контролировать президент Украины Владимир Зеленский, оружия, способного представлять прямую угрозу территории РФ «и территории тех республик, которые объявили о своей независимости».

Ранее Лавров указал на бессмысленность переговоров с украинской стороной. По словам министра, Запад удерживает украинскую сторону от любых конструктивных шагов, продолжая посылать в страну оружие и заставляя Киев использовать его все более рискованно. Он подчеркнул, что Украине не дадут вести переговоры без разрешения Вашингтона.

Дальнобойные снаряды

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уже заявил, что скоро Вооруженные силы страны (ВСУ) получат ракеты к американским РЗСО большей дальности, чем располагали до этого.

Мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны Алексей Данилов Секретарь СНБО Украины

Хотя Киев пообещал не использовать РСЗО для ударов по объектам на территории России, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Минобороны применит ракеты для «деоккупации» украинской территорий.

Киевские власти допустили возможность нанесения удара с помощью американских ракет по Крыму. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий указал, что атака на полуостров возможна, поскольку российская сторона активно использует Черноморский флот.

Путин назвал целью спецоперации на Украине защиту Донбасса и безопасность России

По словам президента России Владимира Путина, главной задачей военной операции является создание условий, гарантирующих безопасность России и Донбасса. Политик указал, что благо Украины не является целью западных стран, и именно этим объясняются решительные действия Москвы по защите собственных интересов.

Российский лидер обратил внимание на заявление руководства НАТО о подготовке к противостоянию с Россией с 2014 года.

Это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны Владимир Путин Президент России

В Совфеде призвали не торопиться с решением задач по спецоперации

Зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров призвал не подталкивать военных к скорейшему решению задач в ходе спецоперации на Украине.

Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу Владимир Джабаров Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам

В свою очередь депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами (ВС) России, другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения проведения операций за пределами страны правительство сможет принять решение о введении специальных мер в области экономики. Уточняется, что при введении специальных мер кабмину даются полномочия «устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах».