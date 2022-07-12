В Совфеде призвали не торопить решение задач спецоперации на Украине

Сенатор Джабаров призвал не подталкивать военных к скорейшему решению задач спецоперации

Зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров призвал не подталкивать военных к скорейшему решению задач в ходе спецоперации на Украине. С соответствующим заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», — написал российский сенатор.

Он также посоветовал согражданам набраться терпения и пожелать удачи российским военным, принимающим участие в спецоперации.

Ранее Джабаров призвал завершить спецоперацию на западе Украины ради безопасности людей. По словам сенатора, удары ВСУ наносятся не только по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. «Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины», — подчеркнул он.

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