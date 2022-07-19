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Украина заявила о скором получении ракет к HIMARS большей дальности

Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ скоро получат ракеты к HIMARS большей дальности

Фото: Sgt. Dustin Biven / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро получат ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) большей дальности, чем располагали до этого. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО страны Алексей Данилов, пишет ТАСС.

Пока Пентагон поставляет Украине только ракеты для HIMARS типа GMLRS, дальность запуска которых составляет 70-80 километров. Всего для этих систем создано более 20 типов боеприпасов, некоторые способны поражать цели на расстоянии 300 километров и более.

«Мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — пояснил Данилов.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. Общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиарда долларов с начала спецоперации России.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что работу западных реактивных систем на Украине координируют специалисты из страны Североатлантического альянса.

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Алевтина Запольская
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